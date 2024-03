VIDÉO - La ville de Nantes installe deux radars... pour piétons

À Nantes, coureurs et promeneurs peuvent mesurer leur vitesse avec deux radars piétons. Ils ont été installés par la start-up Coureurs. Le but est d'inciter à bouger, mais aussi d'amuser les passants.

C'est l'occasion de tester sa vitesse de pointe. À Nantes, en Loire-Atlantique, deux radars pour piétons ont été installés dans des parcs pour amuser coureurs et promeneurs. "Ça permet de se challenger", apprécie un passant interrogé dans le reportage en tête de cet article. Exactement comme en voiture, il suffit de passer devant le radar pour lire sa vitesse : "Les gens comprennent comment ça fonctionne pour les automobilistes, donc ils comprennent très bien ce qu’il se passe quand on court", se félicite l'un des deux fondateurs de la start-up Coureurs, Albéric Aubron.

Inciter à bouger

En plus d'amuser, le but de la start-up nantaise est d'inciter à bouger : " Il n’y a pas d’amende, on valorise plutôt les gens qui se déplacent", explique Albéric Aubron. Ce "mobilier urbain ludique" a été conçu dans le cadre d'un appel à projets de la métropole en mai 2022, pour innover sur la santé.

Le premier appareil a été inauguré le 3 février dans le parc des Chantiers, et le deuxième a suivi deux semaines plus tard, sur les bords de l'Erdre. Le radar peut flasher jusqu'à 35 km/h.