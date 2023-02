Le bonheur est dans le potager : c'est prouvé, le jardinage est excellent pour la santé

André et Suzanne n’ont pas besoin d’étude pour le savoir, jardiner diminue le stress. Ils ressentent le bonheur et le calme, car l'activité repose l’esprit. Cultiver les légumes, c’est aussi partager. Le menu de ce mercredi midi est tout trouvé pour Bernard : un potage de légumes. Comme tous les jours, il va manger de bons légumes, on ne peut plus sains. "C’est la mienne, c’est ma soupe, mes légumes", dit-il avec fierté.