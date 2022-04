Le cabinet de mon médecin est... au supermarché !

Dans la galerie marchande de ce supermarché du Val-d'Oise, entre les magasins de vêtements et les traditionnels serruriers et chocolatiers, a surgi il y a trois mois un centre dentaire. Ce dernier se présente comme une association solidaire contre les déserts médicaux. Ce n'est pas étonnant, car la commune compte un dentiste pour plus de deux mille habitants. Alors, Arnaud Durand, le directeur, a prévu large. Il y a dix cabinets pouvant accueillir entre quinze et vingt dentistes salariés, avec un argument pour attirer les dentistes. Ils bénéficient d'un secrétariat et ne doivent gérer ni les loyers ni le matériel. Mais le jour de notre visite, neufs autres fauteuils étaient vides. Comme dans tous les déserts médicaux, il est difficile de recruter.