Le Covid-19 fait-il toujours peur ?

Même à l’extérieur, gestes barrières et masques réapparaissent. Bien qu’il ne soit plus obligatoire dans les commerces, le patron d’une pharmacie de Chaville (Hauts-de-Seine) continue d’exiger le masque. "Ici, on fait des tests antigéniques et 30% des cas sont positifs. Donc, le virus court toujours", explique-t-il.