Les tiques peuvent s'accrocher à la peau lors d'une promenade dans la nature. Si leur salive est infectée par une bactérie, elles peuvent transmettre la maladie de Lyme. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment retirer une tique (au plus vite) dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Avec l’été qui arrive, les parasites font leur retour et parmi les terreurs : la tique. Sa morsure peut transmettre la maladie de Lyme. C’est par sa salive, contaminée par la bactérie Borrelia burgdorferi, que la tique inocule cette maladie infectieuse. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment réagir en cas d’attaque de tique dans Bonjour ! La Matinale TF1.

22 % des piqûres ont lieu dans des jardins privés

Ce type d’acariens parasites vit dans les zones boisées et humides, mais aussi dans les prairies et herbes hautes. On croise leur route lors des balades. Le plus souvent, c’est en forêt, dans les parcs que l’on retrouve ces bestioles suceuses de sang, mais il est tout à fait possible de les trouver chez soi, dans son jardin. En effet, 22 % des piqûres ont lieu dans des jardins privés et 4 % à l’intérieur du domicile. Il faut savoir que toutes les tiques n’ont pas la salive infectée par la bactérie et le temps pendant lequel elles restent accrochées à la peau joue un rôle sur la transmission de la maladie de Lyme. Ainsi, dès lors que l’on trouve une tique, il faut agir rapidement.

Comment enlever une tique ?

Il faut savoir qu’il ne faut rien appliquer sur la peau, car cela peut faire régurgiter la tique et donc favoriser la production de salive contaminée. Pour retirer la tique, il est primordial de se rendre à la pharmacie pour se procurer un tire-tique. Il faut placer l’objet autour de la tique, pratiquer une petite traction puis une rotation pour décrocher l’insecte. Si le geste est assez simple, il faut opérer avec précision et faire attention à ne pas couper la tique, car la tête peut rester coincée sous la peau. Lorsque cela arrive, il faut se rendre chez le pharmacien ou chez le médecin. Une fois que la tique est enlevée, on n’oublie pas de désinfecter la peau.

Lorsqu’on est piqué par une tique, il arrive d’avoir des rougeurs sur la peau et des démangeaisons dans les 24 heures. Il ne faut pas s’inquiéter, c’est une réaction allergique, comme avec les boutons de moustiques. En revanche, si entre le troisième et le trentième jour après la piqûre, on constate un érythème migrant, c’est-à-dire une tache sur la peau qui a tendance à grossir, il faut consulter un médecin. Ce dernier prescrira alors des antibiotiques pour stopper la propagation.

Les précautions à prendre pour ne pas se faire piquer ?

Il existe des répulsifs repoussant les tiques que l’on peut se procurer en pharmacie. Il est aussi conseillé de choisir des vêtements longs et si possible de couleurs claires afin de pouvoir vérifier si aucune tique ne se balade sur le corps. Lors d’une balade en forêt, on évite de sortir des sentiers, enfin, on n’hésite pas à s’examiner dès que l’on rentre chez soi.