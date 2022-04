Le grand format : les produits minceur sont-ils vraiment efficaces ?

Minceur totale, capteur de graisse 5 en 1, ou encore coupe-faim, à chaque produit sa promesse. Et en pharmacie, il n'y en a jamais eu autant. En tout, 150 références, sous forme de gélules, de boissons, ou même de bonbons. Et leur fonctionnement est parfois surprenant. Sont-ils efficaces ? Les avis sont partagés. Alors, que contiennent ces produits minceur ? Et comment sont-ils fabriqués ?