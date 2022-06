Le longe-côte, ce sport qui fait tant de bien !

Si Claudy, 85 ans, est plutôt très en forme, c'est grâce au longe-côte qu'elle pratique assidûment. "C'est le longe-côte qui m'a sauvé à tout point de vue. Du point de vue physique et du point de vue moral, c'est vraiment un sport santé", affirme-t-elle. "Je n'ai plus mal au dos. Lorsqu'on arrive à avoir le pas du patineur, on a une sensation de glisse qui est merveilleuse" ; "Ça fait tout travailler. On garde le muscle et ses vingt ans", témoignent certains.