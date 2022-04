Le masque, nouvelle arme contre les allergies

Légère brise, météo clémente, pollen volatil et les salles d’attente des médecins ne désemplissent pas. Selon le docteur Jean-Pierre Terdjman, un allergologue, la parade nous est pourtant devenue familière : “Si on est franchement gêné, porter le masque peut vous aider. Le masque va quand même réaliser une protection de l’entrée des particules de pollen qui sont véhiculées par l’atmosphère, par le vent, et qui vont trouver un barrage mécanique”.