Le médecin consulte à domicile....sans se déplacer

Une fois au domicile du patient, il faut expliquer la consultation. La visite est rassurante pour une dame de 87 ans. Il est difficile pour elle de se déplacer en l’absence de l’unique médecin de son village. Le questionnaire médical se fait en direct. Le dossier est télétransmis au médecin. Les constantes comme la tension et l’oxygénation du sang sont relevées grâce au dispositif. Cette unité mobile permet souvent d’éviter un déplacement en ambulance. Pour chaque appel, le médecin régulateur du "15" décide de l’envoi ou non de l’unité de télémédecine. À ce jour, plus d’une centaine de visites à domicile ont déjà eu lieu.