Le Passage : une clinique pour ados en souffrance

Ces jeunes ont basculé dans une grande souffrance, dépression, anorexie, poussée suicidaire. Là-bas, ils vont reprendre goût à la vie en douceur, avec des heures de lever et de coucher imposées. Des ateliers qui vont rythmer leurs journées et des entretiens thérapeutiques. L'objectif est qu'ils retrouvent une vie normale d'adolescents avec une scolarité, des amis et des loisirs.