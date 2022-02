Le protocole sanitaire s'allège

Vous voulez aller au cinéma et vous avez marre de porter le masque dans la salle, vous pourrez le retirer à compter du 28 février si vous êtes entièrement vaccinés. En effet, à cette date, dans les lieux soumis au pass vaccinal comme les théâtres, les cinémas ou les restaurants, il ne sera plus obligatoire. En revanche, il faudra le garder dans les lieux clos ou non soumis au pass vaccinal.