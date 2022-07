Le retour du masque obligatoire dans les transports ?

Le port du masque sera désormais obligatoire à partir du 11 juillet pour quiconque voudra prendre les transports en commun dans Nice et sa métropole. Un geste que l'on voudrait pourtant avoir oublié. Avec cette mesure, le maire de Nice va plus loin que les recommandations du gouvernement et veut sans doute anticiper l'arrivée massive des vacanciers. D'autant que les tramways et le bus sont déjà bien bondés.