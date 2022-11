Les aberrations du nutri-score

Comment le nutri-score est-il calculé ? Pour 100 grammes, on regarde la composition du plat. Plus il contient de fibres, de protéines, de fruits ou de légumes, plus sa note sera bonne. À l'inverse, les calories, le sucre, le gras et le sel font baisser la moyenne. Une nutritionniste regrette que d'autres critères n'entrent pas dans le calcul.