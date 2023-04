Les consultations chez le médecin généraliste coûteront 26,50 euros à partir de l'automne

Pour rappel, les six syndicats représentatifs des médecins libéraux, fin février, avaient refusé en bloc la proposition de l'Assurance maladie, malgré une enveloppe de 1,5 milliard d'euros par an, à terme, pour revaloriser les consultations. Les médecins avaient ainsi dit non à une augmentation générale, sans condition, de 1,50 euro, qui aurait notamment porté le tarif de base des généralistes à 26,50 euros - pour un coût total de 600 millions en année pleine. Trop peu pour des syndicats qui réclamaient un minimum de 30 euros et s'étaient arc-boutés contre le "contrat d'engagement territorial" ouvrant ce deuxième niveau de prix aux praticiens acceptant certaines contreparties : prendre plus de patients, faire des gardes de nuit, exercer dans un désert médical, travailler le samedi matin.

"Le règlement arbitral ne reprend aucune revalorisation subordonnée à un engagement territorial", peut-on lire dans le document de synthèse que Le Monde a consulté. "Le retenir aurait été un déni de démocratie", estime Annick Morel, qui s’est entretenue avec toutes les parties.