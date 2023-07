VIDÉO - Les crèmes solaires bio sont-elles vraiment meilleures pour l'environnement (et la santé) ?

Malgré tout, les crèmes bios utilisent aussi des substrats comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane dont les effets sur la santé ne sont pas encore très documentés. On ne connaît pas non plus leur impact exact sur le monde marin, les tests n'ayant été menés que sur un nombre limité d'espèces. De plus, elles ont souvent recours à des nanoparticules pour obtenir une protection plus homogène et une texture plus lisse et moins collante.