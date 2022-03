Les fourmis renifleuses : dépistage du cancer

Devant nos caméras, le chercheur va apprendre aux fourmis l'odeur de cellules de patients atteints de cancer. Il va appâter la fourmi avec ce qu'elle adore, le sucre. Et une fois lâchée dans l'arène, "et au bout d'un moment, elle va tomber par hasard sur la récompense. Et dessous, on a l'odeur qu'on veut lui faire apprendre. Et elle va très vite associer cette odeur à la récompense", explique-t-il.