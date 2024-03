Les Français de plus en plus myopes : comment expliquer une telle progression ?

Passé 40 ans, un Français sur deux porte des lunettes. Comment expliquer une myopie si précoce ? Explications avec un ophtalmologiste.

L'espèce humaine est-elle condamnée à devenir myope ? Ce trouble de la vision se développe à bas bruit dans tous les pays développés. D'ici à 30 ans, la moitié de la population mondiale pourrait être touchée, dont 10 % très sévèrement, selon l’Institut d’éducation médicale et de prévention (IEMP). Les experts appellent à en faire un enjeu de santé publique. Ce trouble de la vision est lié à un allongement excessif de l'œil (une distance entre la cornée et la rétine trop importante) qui entraîne une vision floue au-delà d'une certaine distance. Quand elle est forte, au-delà de - 6,00 dioptrie, c'est une maladie qui augmente le risque de différents dommages (décollement de rétine, glaucome, cataracte précoce…) pouvant altérer la vue définitivement.

Chez cet opticien-lunetier, les clients se révèlent toujours très nombreux. À 44 ans, Sandrine, sollicitée dans le sujet en tête de cet article, doit porter des lunettes à cause de la presbytie. Autrement dit, à cause de l'âge, "pour voir de près". En 2023, le marché de l'optique a connu une croissance de 4% à 5%. L'une des raisons, le vieillissement de la population qui entraîne une hausse des troubles de la vue.

L'environnement, rôle crucial dans le développement et l'aggravation de la myopie

Passé 40 ans, un Français sur deux porte des lunettes. Et qu'ils soient jeunes ou non, les Français sont de plus en plus myopes. Comment expliquer une telle progression dans les pays développés ? Si les facteurs génétiques et héréditaires existent – la présence de la myopie chez l'un des parents multiplierait par deux le risque pour ses enfants –, l'environnement semble jouer un rôle crucial dans le développement et l'aggravation de la myopie.

Les chercheurs s'accordent sur le fait qu'elle est favorisée par l'augmentation du temps passé en intérieur, le manque d'exposition à la lumière naturelle ou encore une sollicitation excessive de la vision de près. "C'est le temps passé à l'extérieur qui va être protecteur sur l'évolution de la myopie", assure Adrien Couru, ophtalmologiste, à TF1. "Le temps passé sur les écrans et donc les téléphones" contribuera à rendre les Français plus myopes, dit-il.

Reste que les patients prennent soin de leurs yeux et portent une attention particulière au choix de leurs lunettes. "Ils veulent garder de belles lunettes pendant plus longtemps, donc, ils sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de qualité", explique Émeric Beguin, opticien à TF1. Et ce, malgré l'inflation.