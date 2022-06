Les Français de plus en plus myopes : on fait le point

Ce sont essentiellement nos modes de vie qui provoquent cette pathologie. Le premier facteur serait l'absence d'exposition à la lumière naturelle. Le second une vision de près trop fréquente. Entre trois et six ans, les enfants passent 3h29 par jour sur des écrans ou des livres. Et 6h54 par jour pour les onze à treize ans. Les médecins recommandent donc d'adopter les bons réflexes. "Il y a l'exposition régulière à la lumière du jour, au moins deux heures, donc le temps des récréations, des sports, des choses comme ça. Il y a aussi le fait de relâcher son regard quand on est en vision de près sur des écrans. Donc toutes les 20 à 30 minutes, à peu près deux fois par heure, regarder à travers une fenêtre", conseille le docteur Amandine Barjol, ophtalmologue pédiatrique à l'hôpital Adolphe de Rothschild, à Paris (XIXᵉ).