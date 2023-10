Les pharmaciens fixent-ils librement les tarifs des actes médicaux qu'ils réalisent ? Le 20H vous répond

Les pharmaciens fixent-ils librement les tarifs des prestations médicales qu'ils réalisent ?

Non, tous les tarifs sont conventionnés, c’est-à-dire encadrés par la loi. Par exemple, pour un test de dépistage d’une angine bactérienne, c’est 6 euros, comme le rappelle la sécurité sociale sur son site. "Vous présentez votre carte vitale et la sécurité sociale prend automatiquement en charge 70% du prix. Le tiers restant est de votre poche ou de celle de votre complémentaire", complète Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France.

Pour la vaccination, vous devrez vous acquitter de la prestation, plus du prix du vaccin - entre 6 et 10 euros selon les officines -, relève le site du service public. Bonne nouvelle, pour les patients les plus fragiles, la prise en charge de la sécurité sociale est intégrale, comme détaillé sur cette page.