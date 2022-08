Longévité, bien-être... les secrets du régime crétois pour bien vieillir

Kathina prépare une "sofegada". C'est une ratatouille, une spécialité grecque. La préparation est simple : uniquement des produits de la terre comme le veut la tradition. La ratatouille est un plat mijoté dans une cocotte avec une subtilité. Elle ajoute des escargots, car les Crétois en raffolent. Ils en trouvent beaucoup dans leur jardin, et c'est un produit très sain. Elle va préparer les dakos, un autre plat traditionnel. L'huile d'olive est l'ingrédient phare. Elle vient du village. Kathina la conserve toute l'année dans une jarre. "On l'utilise tout le temps car cela fait partie de notre vie. Nous avons plein d'oliviers sur l'île, c'est un arbre typique. Et l'huile d'olive est la plus saine et la meilleure pour la santé", dit-elle.