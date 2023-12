Les tarifs des mutuelles santé vont exploser en 2024, comment payer moins cher ?

Les tarifs des mutuelles santé vont flamber. La hausse sera en moyenne de 8,1% l'an prochain. Dans certains cas, ce sera bien davantage. Comment payer un peu moins cher ? On vous explique.

Plus de 9 Français sur 10 ont souscrit à une complémentaire santé, et tarifs ne cessent d'augmenter. "On payait 310 euros à peu près, là 400 euros pour deux personnes", dénonce une femme âgée à notre micro. "Nous, on n'arrive pas à suivre, surtout les retraités !", déplore une autre.

Les mutuelles prévoient une hausse de leurs tarifs de 8,1% en 2024. En 2023, les prix avaient augmenté de 4,7% et de 3,4% en 2022. Concrètement, si vous payez aujourd'hui votre mutuelle 150 euros par mois, elle montera à 162 euros en 2024. "Cette hausse se justifie par une dynamique des dépenses de santé plus importantes que ce que l'on avait anticipé, du fait du vieillissement de la population, du fait de techniques médicales plus importantes", explique Éric Chenut, président de la Mutualité Française.

Jusqu'ici remboursés à 70% par la Sécurité sociale, les frais dentaires le seront à hauteur de 60% en 2024 par exemple. La différence sera à la charge des complémentaires. Mais pour certains professionnels, la hausse des tarifs n'est pas justifiée. "Chaque année, il y a une augmentation, mais jamais une augmentation des remboursements. En tout cas, pas dans notre domaine", réagit un opticien.

Comment payer moins cher ?

Sur internet, vous pouvez comparer les différentes offres et les choisir en fonction de vos besoins. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez changer votre contrat à tout moment. "Il est tout à fait possible de demander à son assureur de réajuster ce contrat et de l'adapter. Ça, c'est la garantie de payer un contrat au juste prix", nous confirme Stéphanie Durrafourd, porte-parole d'assurland.com.

Vous pouvez aussi résilier votre contrat au bout d'un an et ainsi faire joueur la concurrence.