Les urgences vont devoir refuser des patients la nuit à Bordeaux

Cette réorganisation passe mal aussi au niveau des soignants. Selon eux, il va falloir trier les patients. En cas de forte affluence, il va être impossible de répondre à toutes les demandes : "l'hôpital est en danger et on arrive maintenant au point de rupture. Maintenant il faut être malade entre 17h et 8h pour être pris aux urgences", explique Alain Es-Sebbat, aide-soignant.