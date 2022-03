Levée des restrictions : le bon moment ?

En cause, la présence actuellement majoritaire d’un sous variant d’Omicron, le BA.2, un peu plus contagieux ; et un relâchement des comportements. Alors, retirer le masque peut-il entraîner une nouvelle vague ? Pas forcément car la situation n’a plus rien à voir après deux ans de pandémie. Deux ans pendant lesquels 30 à 40% des Français auraient déjà été infectés.