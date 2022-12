Loi immigration : bientôt une carte de séjour spéciale pour les médecins étrangers ?

Aller chercher des talents à l'étranger et leur attribuer une carte de séjour spéciale profession santé. C'est une disposition du projet de loi immigration pour lutter contre les déserts médicaux. L'idée paraît ingénieuse. Mais de quel besoin parle-t-on ? Un Français sur dix n'a pas de médecin traitant, soit six millions de patients.

En plus de cela, près de la moitié des généralistes a plus de 60 ans. Le projet de loi faciliterait la venue des médecins, quelle que soit leur spécialité, mais aussi de sage-femmes, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens, après examen de leurs connaissances.