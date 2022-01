Lunettes, appareils auditifs ou prothèses dentaires : le succès du dispositif 100% santé

Cette réforme est le fruit d'une collaboration entre la Sécurité sociale, les mutuelles et les praticiens. Un dispositif identique est proposé pour les appareils auditifs, dont les ventes ont augmenté de 77% en trois ans. En tout, 39% des appareils vendus ont été totalement remboursés. C'est le cas pour une autre patiente, qui a fait une belle économie par rapport à ses précédentes prothèses.

"La première fois, j'ai déboursé près de 3000 euros. Et quand j'ai voulu changer, j'ai choisi un appareil qui entrait dans la gamme gratuite", explique-t-elle. Ces appareils sont pourtant de très bonne qualité. "Si on prend un appareil de santé, on peut avoir plus de performances, mais sinon, c'est quelque chose de déjà très bien", estime l'audioprothésiste.