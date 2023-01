Santé : voici la fréquence à laquelle vous devriez vous lever de votre chaise au travail

Résultat, la glycémie, ou taux de glucose dans le sang, à surveiller particulièrement pour les diabétiques, "n'est significativement atténuée" que lorsque les participants marchent cinq minutes toutes les 30 minutes. Quant à la pression artérielle, elle baisse, peu importe la quantité d'activité. "Les réductions les plus importantes ont été observées lorsqu'ils marchaient pendant une minute toutes les 60 minutes et pendant cinq minutes toutes les 30 minutes", écrivent les chercheurs.

Pour appliquer les résultats de cette recherche au quotidien, les scientifiques conseillent donc aux travailleurs sédentaires de faire des pauses "plus fréquentes et plus longues" pour voir des effets sur leur glycémie, même si des pauses moins régulières ont déjà des effets sur la santé cardiovasculaire.