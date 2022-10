Mais pourquoi certains applaudissent-ils à l’atterrissage d’un avion ?

La ferveur des uns suscite l'agacement des autres, ceux qui ne sont pas particulièrement phobiques de l’avion ni même fans de pareilles démonstrations. Selon notre psychologue, "ceux qui sont agacés peuvent être soit d’autres inquiets qui ne veulent pas penser à leur inquiétude, et détestent qu’on mette le projecteur sur ce soulagement, sur cette peur secrète. Soit des gens qui trouvent toute manifestation émotionnelle un peu 'inférieure'. C'est exactement comme ceux qui sont agacés par les applaudissements en fin d’un cours de sport."

Laurie Hawkes constate toutefois que ce phénomène rappelant des otaries sous ecsta tend à se raréfier : "Si je me réfère à mes expériences, les dernières fois où j’ai vu et entendu applaudir des passagers dans l'avion, c’était soit parce qu’il y avait eu des secousses intenses et qu’ils étaient particulièrement contents d’arriver indemne ; soit parce que les passagers étaient émus pour une raison ou une autre, par exemple lorsque tous les passagers savaient, via les stewards et hôtesses de l'air, qu'il s'agissait du dernier vol du commandant, qu'il allait prendre sa retraite. Alors les gens ont applaudi à l’arrivée, longuement." Une standing-ovation qui ne sert en réalité à rien : de son cockpit, le pilote n'entend jamais les applaudissements qui lui sont adressés...