Masque : est-il trop tôt pour l'enlever ?

Pourquoi le garder dans le transport et l'enlever au cinéma ? Nos voisins Européens s'y mettent les uns après les autres. Plus de masque dans les métros. Au Royaume-Uni, et au Danemark, ils ne le portent plus dans les commerces depuis le 1er février, et leur nombre de contaminations stagne. Cela sous-entend une bonne dose d'autodiscipline. Le masque chirurgical à l'intérieur fait baisser de deux-tiers le risque de contamination, et le FFP2 de 80%.