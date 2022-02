Masque : où l’enlever, où le porter ?

À partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire en extérieur partout en France. Sur un marché en région parisienne, il est plus compliqué de s'y retrouver, parce que la mairie n'aurait pas encore eu le temps d'enlever les affiches "Port du masque obligatoire". Pourtant, il n'est plus obligatoire sur ce marché et comme sur les autres dans l'Hexagone.