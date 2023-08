VIDÉO - Boom des téléconsultations : dépasse-t-on les bornes ?

Le fonctionnement de ces cabines a de quoi interroger. D'ailleurs, dans une enquête du JT de 20H en juin dernier, un journaliste de TF1 s’était fait passer pour malade lors d'un rendez-vous à distance. En à peine trois minutes à chaque fois, il avait obtenu deux arrêts de travail. Pourtant, les cabines médicales essaiment partout, dans les magasins, les pharmacies, les mairies et bientôt dans le train. La SNCF envisage en effet d'en installer plusieurs dans les prochains mois. Les trois principales entreprises du secteur (Medadom, Tessan et H4D) en revendiquent à elles seules 3200 dans toute la France. Vous sont-elles utiles ? Avez-vous confiance ? À la sortie du supermarché, la réponse dépend beaucoup de l'âge. "Pour moi, c'est pas un problème, je fais ça souvent pendant la semaine", revendique un jeune homme dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. Tandis qu'un retraité avoue que "ne pas avoir affaire à quelqu'un physiquement, ça [le] gêne", dit-il.

Défiance ou pas, selon l'opérateur Medadom, cité par Franceinfo, les téléconsultations réalisées sur ses bornes et cabines installées partout en France sont en hausse de près de 57% depuis le début de l’année : 22% de plus pour le seul mois de juillet, par rapport au même mois l'année dernière. Par ailleurs, environ 70% des téléconsultations sont effectuées dans les grandes villes. Pourtant, au départ, ces cabines étaient supposées aider les patients vivant à la campagne, dans les déserts médicaux, comme en Eure-et-Loir. La pharmacie de Courville-sur-Eure s'est ainsi équipé d'une borne de télémédecine il y a moins d'un an. Et c'est le rush. "Au plus fort, on peut avoir dix personnes et en moyenne cinq à six personnes par jour. Les rendez-vous chez le médecin sont vite à trois semaines donc les patients sont bien contents d'être accompagnés par le pharmacien et la borne", explique Blandine Ponthot, pharmacienne titulaire.