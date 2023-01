VIDÉO – Il était devenu sourd après un accident : un agriculteur retrouve l'ouïe grâce à une prouesse médicale

Six mois après l’accident, des chirurgiens parisiens lui proposent une intervention unique en son genre. Le projectile a bien sûr perforé le tympan, détruit tout l’appareil auditif et brulé un nerf facial. Les médecins vont le remplacer par un nerf qui normalement alimente le lobe de l’oreille et installer un implant directement connecté cette fois-ci au nerf auditif.