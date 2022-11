Amoxicilline : l'antibiotique le plus prescrit aux enfants au bord de la rupture de stock

En temps normal, dans la "Zénith Pharmacie" de Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, une soixantaine de boîte d'amoxicilline sont vendues par semaine. Mais aujourd'hui, les réserves de cet antibiotique le plus prescrit en France se font rares. "Normalement, tous les rayons sont pleins au niveau des dosages pour enfants", déplore la préparatrice Céline Guyot-Coste, face à des étagères très peu remplies, dans le reportage du 13H en tête d'article. "C'est de plus en plus rare et on essaie de trouver des marques différentes", explique-t-elle.

Au moment de passer commande, le constat est sans appel : les médicaments ne sont plus disponibles. Actuellement, c'est la forme en poudre, buvable et donc bien adaptée aux enfants, qui est la plus difficile à trouver. L'Agence nationale du médicament (ANSM) a signalé auprès du Parisien de "fortes tensions d’approvisionnement" sur ce produit, des difficultés pouvant perdurer jusqu’au mois de mars 2023.