VIDÉO - Médicaments en rupture : pourquoi la France est-elle plus touchée que ses voisins ?

Une mobilisation exceptionnelle des pharmacies, mais aussi des industriels pour produire davantage d'antibiotiques et d'antidouleurs. À Agen, le laboratoire visité par notre équipe a doublé sa production, et tourne désormais nuit et jour. Ici, pas de pénurie de matière première : elle vient des États-Unis, et non de Chine. Mais le coût de cette production serait difficile à amortir en France, selon cet industriel : les prix pratiqués dans l'Hexagone étant trop bas, il vendra dorénavant son Efferalgan à l'étranger.

Le prix bas des médicaments dans notre pays aggrave-t-il les tensions d'approvisionnement sur certaines marques ? À Genève, par exemple, les rayons de pharmacie débordent de boîtes de paracétamol, alors qu'elles font défaut chez nous. Des boîtes identiques à celles vendues en France, mais qui y sont proposées jusqu'à deux fois plus cher.