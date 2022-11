Risque de pénurie d'amoxicilline : à quoi sert cet antibiotique très prescrit aux enfants ?

Mais à quoi sert concrètement cet antibiotique prisé des médecins et des patients, fréquemment prescrit aux enfants ? Selon Le Parisien, 80% des antibiotiques pédiatriques sont fabriqués à base d’amoxicilline, devenue l'un des traitements de référence contre des maladies infectieuses du nez, de la gorge, des oreilles et des poumons, comme les otites, les pneumonies et les angines. La molécule agit aussi en cas de bronchites et de sinusites, ou encore pour des infections l'appareil digestif ou urinaire, des parties génitales, des gencives et des dents, liste le site du dictionnaire médical Vidal.

Au sein des antibiotiques, elle appartient à la famille des pénicillines, les traitements les plus anciens, et à large spectre, ce qui signifie qu'elle élimine un grand nombre de bactéries. Car comme tous les autres antibiotiques, l'amoxicilline est uniquement active contre les infections bactériennes, et non les infections virales ou les champignons. L'ANSM rappelle donc auprès du Parisien qu'il est inutile de prescrire cette molécule en cas de contamination à un virus, même si les symptômes ressemblent à ceux d'infections bactériennes.