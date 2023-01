VIDÉO - Mieux manger : que valent les applis qui vous conseillent ?

Et pour vous convaincre de payer 20 euros par mois, cinq nutritionnistes comme Romane ont été embauchés. Elles discutent directement avec les clients via une messagerie en ligne, pour surveiller leurs efforts, comme avec cette utilisatrice. "Elle se lasse des tartines, donc on va essayer une alternative aux tartines qui lui apportera de l'énergie pour toute la matinée", explique Romane. La nutritionniste ne peut répondre qu'à 40 personnes par jour : il lui est impossible de suivre individuellement les 20.000 membres inscrits. Mais c'est une façon de se distinguer des autres applications. "Ce n'est pas un robot qui répond, c'est une vraie personne, c'est un vrai nutritionniste, et donc c'est un vrai plus", poursuit Romane. L'entreprise affirme que les résultats sont visibles dès la première semaine. Mais qu'en est-il au bout de trois à six mois ?