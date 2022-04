Moins chers, mieux encadrés : le modèle des Ehpad publics landais

Une spécificité landaise depuis les années 90 pour ne pas faire du profit sur le grand âge. Une philosophie que le directeur général du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Cœur Haute Lande, Sabres (Landes), Christophe Deyris, dit appliquer au quotidien. "Quand on a un euro, on le dépense au profit des usagers et des résidents, des professionnels qui travaillent. Déjà, ça change quand même la vision. On est là pour nous occuper des personnes âgées et rien d'autre", a-t-il expliqué.