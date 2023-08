VIDÉO - "Mon petit-fils s'est fait manger dans la piscine" : le moustique tigre colonise même le nord de la France

Le moustique tigre, avec ses rayures noires et blanches, est vecteur de nuisances et de maladies dont la dengue. Depuis le mois d'avril, la France est placée sous surveillance renforcée alors que la période d'activité de l'insecte s'étend du 1er mai au 30 novembre. D'autant plus inquiétant qu'Aedes albopictus - son nom scientifique - a colonisé 71 départements. Arrivé par le sud de la France en 2004, il a progressivement gagné le nord en moins de 20 ans, favorisé par les épisodes de fortes chaleurs plus longs et plus denses chaque été, en raison du changement climatique dû aux activités humaines.

Le moustique tigre a également été à l'origine de 65 cas de dengue autochtone, c'est-à-dire que la maladie a directement été contractée sur le territoire métropolitain. Un chiffre qui devrait augmenter dans les années à venir, alors que dans un avis publié en avril dernier, le Covars - ex-conseil scientifique - avait alerté sur une hausse dans les années à venir des cas de dengue, Zika et chikungunya, maladies transmises par des moustiques "vecteurs". Selon le Covars, ces maladies virales "pourraient devenir des problèmes de santé publique en métropole".