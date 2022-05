Morsure de tique : quelles sont les premiers symptômes de la maladie de Lyme ?

Promenade en forêt, pique-nique dans l’herbe, jardinage... Avec le printemps et le retour des beaux jours, les Français privilégient les activités en plein air. Mais prudence, car les tiques font elles aussi leur retour. "Même avec un pantalon bien serré et qui colle à la peau, les tiques rentrent partout", s’agace une randonneuse rencontrée dans une forêt en périphérie de Metz (Lorraine), dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

On les trouve principalement dans les sous-bois, en lisière de forêt et dans les herbes hautes qui bordent les chemins. Or ces petites bêtes prennent un malin plaisir à s’agripper aux poils des animaux et aux vêtements, avant de se gorger du sang de leur hôte. Comme vient de le rappeler l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), certaines sont porteuses d’agents pathogènes responsables de maladies infectieuses, en particulier la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme.