Moustique tigre : les deux cartes qui montrent comment il a envahi la France

Depuis quelques années, le moustique tigre progresse de manière continue et rapide en France. En 2004, seules les Alpes-Maritimes étaient concernées, désormais, même la Normandie est touchée. TF1 a réalisé une cartographie animée montrant cette irrésistible propagation.

Le moustique tigre est tout petit, mais son pouvoir de nuisance est grand. Arrivé dans les Alpes-Maritimes en 2004, deux ans plus tard, il se propageait en Haute-Corse, avant d'infester l'année suivante toute l'île de Beauté, ainsi que le Var. Huit ans après, en 2012, il grappillait déjà tout le sud-est de la France, comme le montre la carte animée présentée par Marie-Sophie Lacarrau dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus.

Désormais, ce petit insecte, reconnaissable grâce à ses rayures noires et blanches, est implanté dans 71 départements, du sud au nord (photo ci-dessous), jusqu'en Normandie, unique région de France épargnée jusqu'ici, qui n'y échappe plus. L'Agence régionale de santé a en effet confirmé, dans un communiqué publié mercredi 20 mars, que l'insecte avait été observé pour la première fois en Seine-Maritime en 2023.

TF1

Il vole à peu près dans les 150 mètres dans sa vie, il n'ira pas beaucoup plus loin. Morgane Faure, ingénieure sanitaire à l'Agence régionale de santé de Normandie

Et même si le moustique tigre est originaire des pays chauds, le climat tempéré et la brume normande ne lui ont pas fait rebrousser chemin. En zone urbaine, c'est notamment là où se trouve l'humidité qu'il prolifère. "C'est dommage parce que la Normandie est quand même un endroit bien privilégié de la France. Pourtant, il ne fait pas très chaud", se désole une habitante d'Hérouville-Saint-Clair dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tandis qu'une étudiante compare le phénomène aux frelons asiatiques. "Avant, il y en avait dans le sud, ça a remonté et maintenant, il y en a partout chez nous", dit-elle.

Dans la région normande, le moustique a été identifié grâce à des photos et à des pièges. "Une fois qu'il est implanté sur un secteur, il va voyager à sa façon à lui. Il vole à peu près dans les 150 mètres dans sa vie, il n'ira pas beaucoup plus loin. Mais 150 mètres par 150 mètres, il va aller un petit peu coloniser son territoire", explique Morgane Faure, ingénieure sanitaire à l'Agence régionale de santé de Normandie.

En plus d'enquiquiner les habitants, ce petit insecte véhicule des virus, comme la dengue ou le chikungunya, ce qui est inquiétant pour des raisons sanitaires. Alors les riverains cherchent à le combattre, et cela passe par des gestes simples. Ainsi, dans son jardin, il faut éviter de garder des réservoirs d'eau stagnante et fermer les récupérateurs d'eau de pluie. De plus, "quand on a trop arrosé et que l'eau stagne dans les coupelles, soit on les vide régulièrement, soit on met du sable. Par ailleurs, on retourne les brouettes, tandis qu'on perce les poubelles pour éviter que l'eau stagne dedans. Les jouets pour les enfants aussi, on les retourne dès qu'il pleut", détaille Lucie Assicot, responsable du rayon jardin au Botanic de Lonvigny (Calvados).

Toutefois, l'Agence régionale de santé se veut rassurante : aucune maladie liée à ce moustique n'a encore été constatée en Normandie.