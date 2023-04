VIDÉO - Moustiques tigres : comment expliquer leur prolifération en France ?

Il se déplace sans bruit, furtif, efficace. De petite taille, noir et blanc, le moustique tigre est présent dans une soixantaine de départements français et transmet des maladies comme la dengue et le Zika. Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre est installé en France depuis 2004, apporté par les activités humaines, notamment le commerce international de pneus. Il se développe particulièrement dans les zones urbaines et péri-urbaines et prolifère dans des réservoirs d'eau ou des récipients : vases, pots, gouttières...

Dès le 1er mai en France, commence la période de surveillance renforcée et de lutte contre cet insecte. À l'aéroport de Biarritz, on installe des pièges-pondoirs, comme vous pouvez le voir dans le sujet en tête de cet article. Un simple récipient avec de l'eau et une bactérie qui empêche les larves de se développer (voir ci-dessous).