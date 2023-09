VIDÉO - Mulhouse, une grande ville devenue un désert médical

Il y a deux semaines, Shana a frôlé le pire, un début d'infection a été détecté par son infirmière. Mais lorsqu'elle appelle SOS Médecins puis le SAMU, les services saturés lui refusent, dans un premier temps, la visite d'un médecin à domicile. "Entre le début du signalement du problème et de la prise en charge, on a mis presque une journée à avoir une réponse médicale à son problème. Alors qu'avec son médecin traitant, le problème aurait été réglé en une heure ou deux", déplore à notre micro Céline Bohrer. "Je vais repartir ce week-end à Marseille pour travailler et je vais devoir partir avec la crainte de laisser ma maman toute seule, sans suivi médial", s'inquiète le fils de Shana.

La maison de santé prenait en charge 5000 patients, en majorité âgés et atteints de maladie chronique. Elle avait ouvert il y a seulement cinq ans. Les locaux sont aujourd'hui en partie vides. Les médecins ne sont plus là, mais les infirmières libérales le sont toujours. Céline se sent d'autant plus utile à tous ces patients âgés, dont beaucoup ne parlent pas français. Elle a du mal à comprendre pourquoi aucun remplaçant n'a été trouvé. "C'est très intéressant et épanouissant de travailler ici, même si les conditions d'exercice ne sont pas toujours faciles", raconte Céline Bohrer.