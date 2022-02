Musculation : les électrodes sont-elles efficaces ?

Avec ou sans fils, ces appareils, désormais connectés, font de plus en plus d’adeptes. Plus d’un million de ventes en 2021. Pilotés avec une application, ils sont faciles à utiliser. Loin des machines infernales des années 90. En réalité, la technique est encore plus ancienne. Dès l’antiquité, les Égyptiens utilisaient les décharges électriques des poissons-chats pour renforcer leur muscle et soigner l’arthrose.