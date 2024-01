VIDÉO - Mutuelle santé solidaire : Plus de 3 millions de Français y ont droit, mais ne la demandent pas

Près de 11 millions de Français bénéficient de la complémentaire santé pour revenus modestes. Pourtant, d’après l’Assurance Maladie, 3,7 millions de personnes qui pourraient y prétendre ne font pas la demande. TF1 fait le point.

"J'ai renoncé à des soins pendant un an". La vie d'Olivier a basculé il y a un an et demi, avec le décès brutal de son épouse puis un long arrêt maladie l'ayant plongé, avec sa fille, dans la précarité. "C'est faire passer en priorité l'enfant que vous avez, lui donner à manger et l'éducation nécessaire, et vous, vous vous faites soigner s'il reste de l'argent", déplore-t-il.

Mais Olivier peut désormais se soigner gratuitement, grâce à la Complémentaire santé solidaire. "Ma fille a pu finir ses soins de santé d'orthodontie, et moi j'ai pu me faire poser mon appareil dentaire. Ça redonne l'envie de vivre et de continuer à avancer", confie-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Une plateforme téléphonique pour informer

Fruit de l’association entre la CMU-C et l’aide à la complémentaire santé, la mutuelle solidaire permet aux personnes ayant des revenus modestes ou irréguliers de couvrir leurs frais de santé en complément des remboursements de l’Assurance Maladie. Elle fonctionne sur le même principe qu’une mutuelle privée. Olivier, lui, a su qu'il pouvait en bénéficier grâce à un appel de l'Assurance Maladie.

Pour informer les individus éligibles, une plateforme téléphonique a été mise en place par l’Assurance maladie. Son objectif est de convaincre les personnes de constituer un dossier. "C'est ce qu'on appelait autrefois la CMU, est-ce que ça vous dit quelque chose ?", lance un l'un d'entre eux dans le reportage ci-dessus. "Justement je voulais m'y pencher, étant au chômage depuis peu", lui répond une femme au bout du fil. Si 11 millions de Français bénéficient de cette aide, près d'un tiers, soit 3,7 millions éligibles n'en font pas la demande, selon l’Assurance Maladie.

Comment l'expliquer ? "Cela peut être le sentiment d'avoir une démarche complexe à réaliser, qu'ils ne vont pas y arriver. Mais pourtant, c'est très simple et sécurisé en ligne", explique Dominique Pomares, responsable prestations et relation client à la CPAM. " La Complémentaire santé solidaire est soit gratuite, soit c'est 29 euros par mois maximum, donc un euro par jour", détaille alors Delphine Camblanne, directrice de la CPAM.

"Vous avez des gens qui traînent trop, ça peut aller jusqu'à des septicémies. Après, ils sont souvent obligés d'enlever toutes les dents, c'est dramatique", explique la chirurgienne et dentiste Sylvie Ancey. Un drame humain, mais aussi un surcoût pour les caisses de l'Assurance Maladie. En 2023, sept personnes contactées sur dix ont ouvert leur droit à cette mutuelle.