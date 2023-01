Naturopathie, business et dérives

Mais on trouve aussi cette curieuse douche. Ce n'est pas pour se laver, elle est censée nettoyer et booster votre énergie. Cet ancien imprimeur et ancien vendeur de panneaux photovoltaïques l’a imaginé et conçu seul. À l'intérieur, il représente les sept chakras du corps humain, entouré d'une grille énergétique. Il a installé des tubes en cuivre, où coule l'eau de source de Lourdes et cette fleur de vie remplie de pierres et de cristaux. Le tout, enveloppé dans un rideau de douche, estampillé de mots réconfortants. Sur le salon, les séances d'essais sont complètes pour les trois jours. Destinée aux professionnels, cette douche, dite de nettoyage énergétique, est vendue à 4 999 euros. Mais son intérêt thérapeutique n'est reconnu ou validé par aucune étude.