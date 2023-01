Phobie de la neige : quand les flocons donnent le frisson

Ce que nous confirme le psychologue Samuel Dock : "Concernant la phobie de la neige, on remarque la plupart du temps que ce n’est pas la neige elle-même qui fait peur, mais plutôt le fait de glisser, et plus encore de glisser sur la route. Une phobie somme toute 'rationnelle', on parlerait presque de 'pseudo phobie', mais qui peut prendre des allures pathologiques lorsqu’elle interdit de prendre sa voiture et de sortir. La peur de 'glisser', de l’accident, peut devenir en effet très inhibitrice", estime-t-il.