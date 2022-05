Hygiène, port du masque... Comment faire face aux allergies aux pollens ?

Le premier réflexe à adopter est effectivement de s’isoler de l’allergène : plus on est exposé aux pollens, plus la réaction est intense. Il faut donc rester chez soi et assainir l’air intérieur. "Il faut aérer, de préférence tôt le matin et tard le soir, des moments où l'on a moins de risques d'avoir des allergènes. Il faut se laver le visage et le nez le soir en rentrant chez soi. Et, de préférence, ne pas étendre le linge dehors", détaille Delphine Roquet, gérante d'une pharmacie.

Et si vous tenez vraiment à sortir prendre l’air, le masque est recommandé. "Quand on est exposé, il vaut mieux en porter un, ça évite que les allergènes rentrent dans le nez ou dans la bouche", poursuit la pharmacienne.