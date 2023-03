Journée internationale du sommeil : nous dormons 1h30 de moins qu'il y a 50 ans

Les spécialistes recommandent entre 7h et 9h de sommeil par nuit. Et si l'on commençait par un bon matelas ? Un conseil : choisissez celui adapté à votre morphologie. Avant de vous coucher, évitez les excitants. Débranchez les écrans, responsables en partie de nos nuits trop courtes. Préférez un bon livre et un peu de musique.