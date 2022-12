Nouvelle vague de Covid-19 : faut-il se vacciner avant les fêtes ?

Vais-je devoir faire une dose de rappel ? C'est la question que nombre de Français se posent alors que les fêtes de fin d'années se profilent. Interrogée par notre équipe de TF1, la plupart des personnes rencontrées pensent être à jour pour leur vaccin anti-Covid. Selon elles, nul besoin d'une nouvelle dose au vu de leur âge et de la situation épidémique en France.

Pourtant, depuis plusieurs mois, les protocoles de rappels vaccinaux se sont ouverts à de nouvelles tranches d'ages en fonction de l'évolution de la pandémie en France. Aujourd'hui, très peu de personnes interrogées semblent informées des dernières recommandations sanitaires.

Nos reporters se sont rendus dans une pharmacie où l'on vaccine sans rendez-vous ni ordonnance deux fois par semaine. Alors que les plus de 80 ans en sont à leur cinquième dose, ceux entre 60 et 80 ans en sont normalement à leur quatrième dose de vaccin, d'après Catherine Demarle, pharmacienne de Clamart. "Il faut savoir que la vaccination est ouverte à tout le monde à partir du moment où on a une personne fragile dans son entourage", ajoute-t-elle dans la vidéo en tête de l'article.