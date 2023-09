Nouvelle-Zélande : un outil chirurgical "aussi grand qu'une assiette" oublié après une césarienne

Dix-huit mois de souffrance à cause d'un instrument oublié durant une césarienne. Après avoir accouché en 2020, une jeune femme néo-zélandaise d'une vingtaine d'années a découvert qu'un instrument chirurgical "de la taille d'une assiette" avait été oublié dans son corps par le chirurgien, rapporte The Guardian. Une découverte réalisée après environ 18 mois de douleurs chroniques.

Enceinte d'un peu plus de 36 semaines, la jeune femme avait fait l'objet d'une césarienne en 2020. Les médecins chargés de son suivi avaient fait ce choix en raison de plusieurs préoccupations sur la santé de la maman et de l'enfant. L'opération était donc planifiée bien avant qu'elle n'ait lieu. À la suite de son opération, la jeune femme - dont l'identité n'a pas été dévoilée - a souffert pendant près 18 mois de douleurs abdominales chroniques. Ce n'est qu'en 2021 qu'un scanner a permis d'identifier la cause de ces souffrances.

"Un écarteur de plaie, un dispositif utilisé pour reculer les bords d'une plaie pendant une intervention chirurgicale, a été laissé dans son abdomen après sa césarienne", explique le Commissaire à la santé et au handicap. Jusqu'ici, les précédents examens n'avaient pas permis de déceler sa présence. Et pour cause. L'outil chirurgical "ne peut pas être détecté sur une radiographie" en raison de sa conception, ajoute le rapport de l'administration censée défendre les patients s'estimant victime d'erreurs médicales.