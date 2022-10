Octobre Rose 2022 : "Le dépistage du cancer du sein est essentiel", rappelle Evelyne Dhéliat, ambassadrice de Ruban rose

Touchée par un cancer du sein en 2012, Evelyne Dhéliat est avec, Claudia Tagbo et Alice Detollenaere, une des ambassadrices pour Ruban Rose. Dix ans plus tard, et alors que débute "Octobre rose", la présentatrice et cheffe du service météo de TF1 s’engage : "J’avais entendu des médecins et des spécialistes dirent qu’il était important, pour le corps médical, parce que ça déclenchait chez les femmes une prise de conscience (…) Le dépistage est essentiel : on dit que 90% des cancers du sein sont guéris avec un dépistage précoce. Donc tous les deux ans, à partir de 50 ans, il faut se faire dépister, c’est hyper-important", détaille Evelyne Dhéliat sur LCI, ce samedi 1er octobre.